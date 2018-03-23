Руферы захватили телебашню в Екатеринбурге: видео

В Екатеринбурге противники сноса телебашни пробрались сквозь охрану, поднялись на самый верх и повесили там огромный триколор.

Видеозапись, как несколько человек ходят по верхней площадке недостроенного сооружения, опубликовал на YouTube-канале местный житель.

По некоторой информации, экстремалы находятся в башне уже несколько часов и уходить не собираются. Снос был запланирован на утро субботы, но теперь планы под вопросом.

Руферы требуют провести среди местных жителей референдум о необходимости сносить башню.