Морской лев напал на дайвера и получил затрещину: видео

Два канадских дайвера совершали погружение неподалеку от острова Хорнби в провинции Британская Колумбия, когда на одного из них напал морской лев. Кадры инцидента опубликовал сайт газеты Daily Mail. Судя по видео, житель морских глубин хотел поиграть с водолазом, но канадец не оценил веселый нрав животного и ударил его по морде. После этого морской лев отстал от дайвера и переключился на игру со своим сородичем.

Второй аквалангист, который запечатлел инцидент на видео, заявил, что его товарищ не обрадовался встрече с морским львом.

«Мой друг был немного напуган и потрясен, но не думаю, что морской лев хотел причинить ему боль, он просто хотел поиграть», – заявил дайвер.

Морской лев – вид ушастых тюленей, обитающий в северной части Тихого океана. Эти животные отличаются сообразительностью и способностью приспосабливаться к антропогенным изменениям окружающей среды. Благодаря этому морских львов часто используют в качестве цирковых животных, а также для борьбы с диверсантами и уничтожения кораблей противника носимыми подрывными зарядами.