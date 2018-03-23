Президент Вьетнама передал Лаврову приглашение для Путина посетить страну

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг заявил, что во Вьетнаме ожидают с визитом российского лидера Владимира Путина.

«Я еще раз хотел бы просить Вас передать приглашение в адрес президента Путина, и я очень надеюсь, что смогу встретить его здесь в ближайшее время – время его визита во Вьетнам», – сказал он в ходе встречи с Лавровым.

Вьетнамский лидер поздравил российскую сторону с проведением президентских выборов.

«Я очень рад, что буду вместе с ним дальше продолжать работать, развивать, углублять и поднимать отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией на новый уровень», – подчеркнул Чан Дай Куанг.

Он подчеркнул, что важно активизировать отношения стран в сфере инвестиций, экономики, торговли и реализовать ранее достигнутые договоренности.

«Многие наши вьетнамские компании, предприятия заинтересованы в инвестициях в российскую экономику, а также очень много предложений об инвестициях в нашу экономику от российских компаний», – сказал он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом во Вьетнам. В Ханое обсуждают экономический потенциал и военно-техническое сотрудничество России и Вьетнама.

Лавров уже успел возложить цветы к мемориалу павшим героям. Министр иностранных дел встретился с генсеком Компартии Вьетнама и своим коллегой, главой вьетнамского МИД, с которым обсудили гуманитарные связи, инвестиции, торговлю.

Товарооборот между РФ и Вьетнамом в минувшем году вырос больше чем на треть. Говорили и о совместных проектах, нынешних и будущих. В том числе о добыче нефти и газа, а также о строительстве железных дорог и метро в Ханое и Хошимине.