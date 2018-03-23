СМИ: актер Федор Добронравов перенес инсульт

Актер театра и кино Федор Добронравов перенес инсульт и был прооперирован. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Подробности о состоянии артиста после случившегося издание не приводит.

О госпитализации Федора Добронравова стало известно 18 марта. Тогда же был отменен запланированный на этот день спектакль «Чудики» с его участием.

Федор Добронравов был актером в театре «Сатирикон», а также работал в Театре сатиры. Снимался в юмористической программе «6 кадров». Кроме того, актер играл в фильмах «День радио», «Ликвидация», «Сваты».