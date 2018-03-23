Более 150 черных дельфинов выбросились на берег в Австралии, половина из них уже погибла. Остальных изо всех сил сейчас пытаются спасти добровольцы. Об этом сообщил телеканал ABC.

Инцидент произошел в ночь на 23 марта в заливе Хэмелин примерно в десяти километрах от города Огаста на юго-западе Австралии. На песке оказались гринды длиной от четырех до восьми метров.

Местные жители приехали к побережью, чтобы помочь животным. Однако пляж закрыли для посещения, а отдыхающих просят держаться подальше от берега, так как туши дельфинов могут привлечь акул.

Волонтеры пытаются вынести оставшихся млекопитающих на глубину. Они надеются, что дельфины сохранят силы и возможные дожди помогут им выжить.