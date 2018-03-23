Зрители думали, что смотрят шоу, пока огромный питон душил дрессировщика

Заклинатель змей оказался на грани жизни и смерти, когда во время шоу его стал душить питон. Инцидент произошел в Индии 20 марта.

Зрители снимали представление на телефон и были абсолютно уверены, что, когда питон плотно обвил шею мужчины и тот наклонился к земле, – это всего лишь часть выступления.

В конце концов несколько человек из толпы поняли, что происходит на самом деле, бросились на помощь дрессировщику и освободили его от змеи.

Мужчину экстренно госпитализировали в местную больницу, о его состоянии ничего не сообщается, пишет Daily Mail.