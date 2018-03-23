В Петербурге задержали стрелявшего по полицейским водителя Hummer

В Петербурге задержали водителя автомобиля Hummer, который в ночь на 20 марта открыл огонь по полицейским. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня в квартире дома 5 по улице Полярников в Невском районе задержали мужчину, подозреваемого в нападении на полицейских. 56-летний гражданин скрывался от полиции у своей знакомой», — сказала она.

По ее словам, задержание подозреваемого в стрельбе прошло без происшествий. По данному факту следственными органами была возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее сообщалось, что неизвестный на черном внедорожнике Hummer открыл огонь из автомата по сотрудникам ГИБДД в Приморском районе Петербурга, после чего скрылся с места происшествия.