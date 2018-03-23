Останки 650 растворенных в кислоте людей нашли в Мексике

В мексиканском штате Нижняя Калифорния были обнаружены человеческие останки, растворенные в бочках с кислотой, а затем захороненные помощником одного из крупнейших в стране наркобаронов.

Сантьяго Меза Лопес убивал неугодных боссу людей, после чего погружал их тела в кислоту, а то, что осталось, закапывал на пустырях.

Правоохранители считают, что, судя по количеству органического материала, всего в Тихуане захоронены останки 650 тел, при этом уже официально подтверждено наличие останков 240 человек, сообщает Daily Mail.

К настоящему моменты следователи обнаружили почти 200 килограммов останков человеческих костей. Раскопки в этом месте продолжаются уже почти десять лет, с того момента, как Лопеса арестовали.

Преступник был заключен под стражу в 2009 году и признался, что убил по меньшей мере 300 человек. Лопес все еще ждет вынесения приговора.