МО РФ сообщило о договоренности с боевиками «Ахрар аш-Шам»* по их выводу из Гуты

В результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки «Ахрар аш-Шам»* достигнута договоренность по выводу боевиков этой группировки из населенного пункта Хараста в Восточной Гуте.

Накануне, 22 марта, по организованному гуманитарному коридору был осуществлен выход 1 895 боевиков и членов их семей, которые перевозятся автобусами в провинцию Идлиб колоннами по 50 машин, уточнили в Минобороны РФ.

На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

*Деятельность группировки «Ахрар аш-Шам» запрещена на территории РФ.