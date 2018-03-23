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Возможности российских крылатых ракет напугали Пентагон

Василиса Морозова
09:28 23.03.2018
Крылатые ракеты России новейшего образца являются растущей угрозой для североамериканских государств, так как имеют очень большую дальность полета, уверена глава Северного командования ВС США генерал Лори Робинсон.
Фото: Минобороны РФ

Новейшие крылатые ракеты России представляют растущую угрозу для стран Северной Америки, так как они могут долететь до Штатов, заявила глава Северного командования ВС США генерал Лори Робинсон. Об этом пишет ТАСС.

«Россия уделяет первоочередное внимание разработке новейших крылатых ракет, способных представлять опасность объектам в Северной Америке на гораздо больших расстояниях, чем мы видели раньше. Эти системы представляют растущую угрозу для США из-за их большой дальности», – подчеркнула она. 

По ее словам, запуск российских ракет тяжело отследить. При этом она отметила, что в настоящее время вероятность нанесения РФ удара по США и Канаде «на низком уровне». Однако Робинсон все равно опасается крылатых ракет, способных преодолеть ПВО Соединенных Штатов. 

«Я обеспокоена возможностями этих новейших крылатых ракет, которые могут быть запущены с бомбардировщиков или подводных лодок с гораздо больших расстояний, чем у устаревших систем, и преодолеть нашу ПВО», – сказала генерал. 

Робинсон отметила необходимость разработать «новую тактику и методику для противодействия» российским ракетам. Она призвала продолжать вкладывать средства в разработку радаров и оборонительных систем.

«РФ регулярно вступает в конфликт с Соединенными Штатами, и вкладывает значительные средства в модернизацию своих сил, и разрабатывает новое оружие для обеспечения способности представлять постоянную опасность для США и Канады», – уверена она.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 1 марта в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Он подчеркнул, что Москва не собирается ни на кого нападать, а разработки обеспечат безопасность России.

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