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«Раша Гейт»: экс-агент МИ5 раскрыла, какую игру ведет Британия против России

Ольга Бороднева
09:05 23.03.2018
Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в британском Солсбери 4 марта. Лондон тут же обвинил Москву в причастности к покушению, но не предоставил никаких доказательств.
Фото: Ben Stevens/ ZUMAPRESS.com/ Globallookpress

Ситуация вокруг якобы причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля является ничем иным, как продолжением так называемого «Раша Гейт» - политики западных стран по атаке на Россию, в рамках которой, к примеру, пытаются обвинить РФ во вмешательстве в выборы в США. Такую точку зрению в интервью «Звезде» высказал бывший агент внутренней британской контрразведки МИ5 Анни Машон.

«Безусловно, они (британские спецслужбы) используют эту ситуацию, которая на самом деле является частью "Раша Гейт". Формула "Новичка", чем бы ни было это вещество (а похоже, что никто так до конца и не уверен, что это такое) была в открытом доступе как минимум с 2008 года. Вообще-то об этом даже была опубликована книга. Поэтому высока вероятность того, что кто угодно, у кого был доступ к методологии создания этого вещества, мог создать его», - пояснила она.

Машон не стала уточнять, какие именно меры предпринимает британская разведка для «устранения» таких врагов, как Россия, но призналась, что Москвы всегда находилась в центре внимания спецслужб Соединенного Королевства.

«Ей нужно оправдывать свое существование образом извечного врага. В последние десять лет британские СМИ уверяют аудиторию в том, что количество шпионов на территории Соединенного Королевства возросло в геометрической прогрессии даже по сравнению с показателями холодной войны», - констатировала бывший агент.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в британском Солсбери 4 марта. Лондон тут же обвинил Москву в причастности к покушению, после чего премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Более того, Великобритания призывает и другие европейские страны сделать то же самое.

В России на различных уровнях неоднократно призывали Лондон предоставить доказательства своих слов, либо привести извинения за нелепые обвинения. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз подробно рассказал о противоречиях в версии Лондона и объяснил, почему претензии к Москве являются необоснованными.

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