В США начали расследование в отношении завода «Калашников»

США начали расследование в отношении американского завода во Флориде, который производит автоматы Калашникова (АК-47), сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников, власти намерены изучить документы, касающиеся запроса со стороны компании на получении налоговых льгот. Представители Kalashnikov USA направили его властям Флориды в 2015 году.

«Федеральные прокуроры расследуют коммерческую деятельность (компании) RWC (Russian weapons company) Group LLC, которая владеет заводом Kalashnikov USA в Помпано-Бич», – сообщает агентство.

В этом году RWC Group стала единственным американским дистрибьютором «Калашникова». После того как Вашингтон в 2014 году в связи с событиями на Украине ввел санкции в отношении российского концерна, RWC Group заявила, что оборвала все связи с Россией и «Калашниковым» и в полной мере выполняет ограничительные меры США», сказано в публикации.

По данным агентства, американская компания могла нарушить санкции и сохранить связи с «Калашниковым».