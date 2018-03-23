Пылающий автомобиль с пропаном протаранил базу ВВС США
Террорист-одиночка напал на базу американских военных в Калифорнии.
Видео: Air Force amn/nco/snco / Facebook
В США пылающий автомобиль протаранил ворота базы ВВС в Калифорнии, сообщает CBS News.
ФБР квалифицировало нападение как теракт.
Водитель поджег машину и направил ее к ограждению воинской части. По некоторой информации, в транспортном средстве перевозились пропан-цистерны, которые водитель сознательно поджег после прохода через защитные ворота.
Злоумышленник пытался взорвать баллоны, однако в полной мере это сделать не удалось. Сам водитель погиб, автомобиль попытались потушить военнослужащие и пожарные, никто из них не пострадал.
Отмечается, что мотивы нападавшего пока не известны.