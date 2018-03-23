Кровавая бойня: хуситы показали кадры нападения на военную базу Саудовской Аравии

Повстанцы из шиитского движения «Ансар Алла» напали на базу военных Саудовской Аравии в Наджране. Видеозапись кровавой бойни хуситы опубликовали в Сети.

Инцидент произошел в начале марта. Вторжение закончилось для аравийских военных большими потерями.

Сначала хуситы нанесли несколько ракетных ударов по базе, после чего под прикрытием бронетехники начали наступление. Повстанцам удалось захватить оружие и боеприпасы, которые были обнаружены ими в укреплениях аравийцев.