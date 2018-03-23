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В центре Калининграда автолюбители спасли гулявшего по дороге лебедя

Василиса Морозова
08:31 23.03.2018
В центре Калининграда полицейские с помощью автомобилистов провели операцию по спасению дикого лебедя.

В небывалых пробках минувшим вечером, 20 марта, встал Калининград. Эстакадный мост, одну из главных магистралей города, пришлось перекрыть из-за странного пешехода - белого лебедя. 

Птица отбилась от стаи и оказалась в самом сердце шумного города и забрела на дорогу. В ужасе от сигналов и слепящих фар лебедь стал метаться по проезжей части. Взлететь он не мог из-за мешавших проводов. Несколько попыток закончились падением под колеса.

Инспекторы ГИБДД остановили движение и организовали целую спасательную операцию. Поймать птицу удалось с помощью пледов.

Лебедя передали специалистам из приюта-передержки диких животных. Как рассказали сотрудники приюта, лебедя назвали Ленчиком. Птица переночевала в приюте. 

«Ленчик с Ленинского чувствовал себя бодрячком. Мы решили отпустить птицу в том месте, где ее забрали. Оставлять здорового лебедя в приюте смысла не было», - сообщили сайту «Комсомольская правда» волонтеры-зоозащитники.

В итоге лебедя выпустили около эстакадного моста, в районе бывшей кенигсбергской биржи. 

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