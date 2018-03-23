Трамп сменил помощника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, его сменит на этом посту бывший постпред США при ООН Джон Болтон. Об этом сообщил сам американский лидер в своем аккаунте в Twitter.

«Я рад сообщить, что эффективный Джон Болтон станет моим новым советником по нацбезопасности. Я очень благодарен за службу генерала Х.Р. Макмастера, который проделал выдающуюся работу и всегда останется моим другом», –– написал президент США.

Как сообщил Трамп, «официальная передача дел» состоится 9 апреля.

Ранее Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, заменив его директором ЦРУ Майком Помпео. Белый дом объяснил уход Макмастера и Тиллерсона необходимостью обновить внешнеполитический блок администрации в преддверии исторического саммита трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в мае. Отмечается, что никаких конфликтов между Трампом и Макмастером не было.

«Они (Трамп и Макмастер) обсуждали это (отставку) уже некоторое время. Сроки были ускорены, поскольку оба считали, что важно вместо постоянных спекуляций назначить новую команду», - сказано в сообщении Белого дома.

Болтон считается единомышленником Трампа, который не будет ему мешать, как и Майк Помпео на посту госсекретаря. Он рассматривался Трампом в качестве претендента на пост помощника по национальной безопасности еще в начале 2017 года. Так, Трамп избавляется от тех, кто хотел его контролировать.