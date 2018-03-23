Любовь Успенская устроила дебош в самолете

Известную певицу Любовь Успенскую сняли с самолета авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Москвы в Омск накануне вечером.

Причиной этому стала собака, которую исполнительница не убрала в специальную переноску. По данным портала Nation-News, Успенская, на просьбу стюардессы выполнить правила авиаперевозки животного, начала хамить ей, а потом грубо оттолкнула.

В итоге командир экипажа принял решение снять пассажирку и ее собаку с самолета.

Отмечается, что Успенской удалось оперативно поменять билеты и она улетела в Омск, где у нее должен состояться концерт, следующим рейсом.