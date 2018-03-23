В Кремле рассказали, чего уже удалось достичь с помощью новейшего оружия РФ

Новое российское оружие, о котором в послании Федеральному Собранию рассказал Владимир Путин, позволило обратить внимание на проблемы международной безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

«Если вы проанализируете реакцию компетентных членов международного сообщества, вы увидите наличие определенного понимания необходимости срочных переговоров по международной безопасности и даже разоружения», - сказал Песков.

Он объяснил, что после выхода США из Договора по ограничению противоракетной обороны в 2002 году, существовала серьезная угроза для взаимного ядерного сдерживания, а на все предложения России сотрудничать в рамках обеспечения международной стабильности, Запад не отвечал взаимностью.

«Единственным путем было показать, что в любом случае, несмотря на все попытки наших оппонентов по этой теме создать противоракетный щит, Россия будет способна обеспечить систему взаимного сдерживания», - подчеркнул Песков.

Дмитрий Песков также рассказал, что гонка вооружений не соответствует основной цели Путина, несмотря на признаки элементов «холодной войны» в международных отношениях.

Напомним, Владимир Путин 1 марта во время своего обращения к Федеральному собранию представил новые образцы вооружения. В частности, баллистическую ракету «Сармат», крылатую ракету с ядерной энергоустановкой и гиперзвуковое оружие – комплексы «Авангард» и «Кинжал».

Также стало известно, что в России запланировано снижение оборонных расходов. «У нас все есть», - объяснил Путин, отметив, что «основные траты были сделаны для создания новейших систем вооружения в предыдущие годы».

Накануне на официальном сайте Минобороны России завершилось голосование за названия новейших отечественных стратегических вооружений.