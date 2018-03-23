Песков рассказал о безответственности британских политиков

Из империи с огромными традициями дипломатии Великобритания превратилась в страну, где политики делают безответственные заявления, сказал в интервью телеканалу RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что культура политического спора становится все более низкой.

«Страна Байрона и Шекспира, страна Конана Дойла, страна, которая когда-то была великолепной империей с громадными политическими традициями дипломатии. Она превратилась в страну, где политики делают, позвольте мне скромно заметить, безответственные заявления. Это проблема», - заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что это является отражением той враждебной западной политики, «предсказуемой враждебной политики», с которой России приходится сталкиваться.

«Мы должны минимизировать последствия этой прискорбной реальности для нашей страны, и обеспечить использование всех возможных дипломатических и политических методов», - полагает Песков.

Напомним, глава Министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон ждет реакции Москвы на высылку российских дипломатов. Он грубо высказался о возможности принятия РФ ответных мер, заявив, что «Россия должна отойти в сторону и заткнуться».

Инцидент с отравлением Сергея Скрипаля произошел 4 марта. Всего за пару часов британское правительство «провело анализ» отравляющего вещества и заявило, что оно было произведено в СССР. На этом основании Британия обвинила Россию в атаке и ее поддержали другие западные страны. В Москве причастность к отравлению Скрипаля и его дочери категорически отвергают.