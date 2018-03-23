Песков рассказал о планах Путина во внешней и внутренней политике

Российский лидер Владимир Путин в новый президентский срок намерен развивать отношения со многими странами мира, в частности с США и Европой, заявил RT пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, акцент политики главы государства на внутренних делах не приведет к большей изоляции РФ от мира.

«Россия и президент Путин хотят исправить отношения там, где это возможно, развивать и продвигать отношения со многими странами, особенно с нашими партнерами в Европе, с США, и продолжить это развитие покуда готовы наши партнеры», - сказал он.

Пресс-секретарь Путина отметил, что основной целью внешней политики российского лидера является обеспечение комфортной среды для осуществления внутренних задач в стране. Поэтому ему будет необходима дипломатическая поддержка.

При этом Песков отметил проявление элементов «холодной войны» в международных отношениях.

«К сожалению, мы наблюдаем все больше и больше элементов "холодной войны" в нашей повестке дня, и мы сталкиваемся с этим в международных отношениях. Не все государства устраивает крепнущая Россия, лидерство президента Путина», - добавил Песков.

Кроме того, по его словам, даже если Путин будет менять конституцию, то реформа не будет касаться президентской власти. Песков считает, что нет повода думать о том, что глава государства намерен адаптировать конституцию к «персональной политической воле».