Кремль: Россия не собирается ввязываться в гонку вооружений
Гонка вооружений не соответствует основной цели Путина, несмотря на признаки элементов «холодной войны» в международных отношениях.
Фото: Алексей Иванов / «ТРК Звезда»
Гонка вооружений не соответствует основной цели президента России Владимира Путина, которой является развитие отечественной экономики и прорыв в экономике. Об этом в интервью телеканалу RT заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Россия не собирается ввязываться в гонку вооружений, однако отметил, что в международных отношениях заметно все больше проявлений элементов «холодной войны».
«Не все государства устраивает крепнущая Россия, лидерство президента Путина», - объяснил пресс-секретарь президента.
Также в Кремле сообщили о планах снизить расходы на оборону. Впоследствии военный бюджет будет сокращен в процентах от ВВП, добавил Песков.