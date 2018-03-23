Кремль: Россия не собирается ввязываться в гонку вооружений

Гонка вооружений не соответствует основной цели президента России Владимира Путина, которой является развитие отечественной экономики и прорыв в экономике. Об этом в интервью телеканалу RT заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Россия не собирается ввязываться в гонку вооружений, однако отметил, что в международных отношениях заметно все больше проявлений элементов «холодной войны».

«Не все государства устраивает крепнущая Россия, лидерство президента Путина», - объяснил пресс-секретарь президента.

Также в Кремле сообщили о планах снизить расходы на оборону. Впоследствии военный бюджет будет сокращен в процентах от ВВП, добавил Песков.