В турецком Демре открыли памятник послу Карлову

В турецком городе Демре, недалеко от Анталии, открыли памятник убитому послу России Андрею Карлову. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Анкаре.

Ранее в этом городе была открыта улица имени Карлова. Демре выбрали не случайно, по воле трагически погибшего посла, он стал побратимом российских Клинцов, где прошло детство Андрея Карлова.

Полсотни детей приехали на недельный отдых за счет «Фонда Андрея Карлова». Одновременно там открылась фотовыставка, посвященная жизни дипломата. На ней представлены десятки снимков из личного архива: от студенческих лет до службы в МИДе.