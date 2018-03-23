Премьер Нидерландов подтвердил отзыв посла ЕС из России

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте подтвердил ранее озвученную в СМИ информацию о том, что Евросоюз отзывает своего посла из России в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля. Об этом сообщает The Washington Post.

Однако премьер-министр Рютте подчеркнул, что Евросоюз пока что не выносил никаких мер против России, и данное решение является не санкцией или дипломатическим демаршем. Посол Евросоюза Маркус Эдерер отозван всего лишь для консультаций в связи с делом Сергея Скрипаля.

«Он отозван для консультаций в Брюссель… В ближайшие дни или недели мы и наши партнеры должны понять, какие логические шаги предпринять дальше», - сказал Марк Рютте.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск озвучил другое решение, принятое на саммите руководителей стран ЕС. Он заявил, что Евросоюз полностью поддержал бездоказательную позицию Великобритании с обвинениями в адрес России.