Китай планирует ввести пошлины на товары из США

Министерство коммерции Китая опубликовало список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины. Документ доступен на сайте ведомства.

Пекин готов пойти на введение ограничений на американские товары, чтобы компенсировать убытки из-за введения Соединенными Штатами пошлин на сталь и алюминий.

В четверг президент США Дональд Трамп подписал меморандум о введении торговых мер против Пекина. Глава Белого дома поручил торговому представителю страны Роберту Лайтхайзеру рассмотреть в ближайшие две недели возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, опубликовать список этих товаров и инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) против КНР за его нарушения международных правил торговли.