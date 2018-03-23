Евросоюз отзывает своего посла из России – СМИ

Лидеры стран Евросоюза отзывают представителя блока из Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Решение главы государств ЕС приняли во время встречи на саммите. По данным агентства, информацию об отзыве представителя Евросоюза в России подтвердили три дипломата.

«Его отозвали на консультации», — сообщил один из источников.

В данный момент делегацию Европейского союза в Российской Федерации возглавляет немецкий дипломат Маркус Эдерер. Он был назначен на эту должность в мае прошлого года.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск озвучил другое решение, принятое на саммите глав государств ЕС. По его словам, Евросоюз полностью поддержал бездоказательную позицию Великобритании с обвинениями в адрес России. В качестве «доказательства» причастности России к отравлению Туск привел только один аргумент – «другого правдоподобного объяснения нет».