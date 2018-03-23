Тиллерсон на прощание назвал Вашингтон «злобным городом»

Уволенный с поста государственного секретаря США Рекс Тиллерсон выступил на прощальной встрече с сотрудниками ведомства. Она транслировалась на официальном сайте Госдепа США, передает ТАСС.

В своей речи Тиллерсон призвал бывших коллег хотя бы раз в день проявлять благожелательность в отношениях с другими людьми, поскольку в Вашингтоне, по его мнению, и так хватает «подлости».

«Этот город может быть очень злобным, но вам не обязательно становиться частью этого», - сказал бывший глава Госдепа.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку государственного секретаря Рекса Тиллерсона и на его должность назначил директора ЦРУ Майкла Помпео.