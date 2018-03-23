Пыльная буря окрасило небо острова Крит в красный цвет: видео
Греческий остров Крит покрыла африканская пыль. Жители и туристы ходят по улицам в масках и противогазах.
Видео: VAG/ YouTybe
Пыльная буря, принесенная из Африки, обрушилась на греческий остров Крит. Небо окрасилось в красный цвет, видимость ухудшилась.
Очевидцы выкладывают в Сеть кадры стихии. Власти Греции советуют больным респираторными заболеваниями не покидать свои дома. Жители и туристы ходят по улицам в масках и противогазах, многие закрывают лица платками.
По словам специалистов, причиной пыльной бури, окрасивший пейзажи Крита в красно-оранжевый цвет, стало высокое атмосферное давление. С побережья Северной Африки двинулись воздушные массы и принесли с собой местную пыль.