Пыльная буря окрасило небо острова Крит в красный цвет: видео

Пыльная буря, принесенная из Африки, обрушилась на греческий остров Крит. Небо окрасилось в красный цвет, видимость ухудшилась.

Очевидцы выкладывают в Сеть кадры стихии. Власти Греции советуют больным респираторными заболеваниями не покидать свои дома. Жители и туристы ходят по улицам в масках и противогазах, многие закрывают лица платками.

По словам специалистов, причиной пыльной бури, окрасивший пейзажи Крита в красно-оранжевый цвет, стало высокое атмосферное давление. С побережья Северной Африки двинулись воздушные массы и принесли с собой местную пыль.