Опубликовано видео c застрявшей во льдах Арктики подлодкой США

Атомная подводная лодка ВМС США USS Hartford застряла во льдах Арктики во время совместных американо-британских учений. Видеозапись с места инцидента публикует телеканал CNN. На кадрах видно, как американская субмарина пробивает льды во время выполнения учебных стрельб.

По плану пятинедельных учений ICEX – 2018, подводные лодки Hartford и Connecticut отрабатывают сценарий возможного противостояния с Россией, которая является основным конкурентом НАТО в Арктике.

В ходе маневров американские и британские подводники проверяют боевые и оружейные системы, гидролокационные системы, а также системы связи и навигации в сложных морских условиях.