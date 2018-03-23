Литва хочет выслать российских дипломатов вслед за Британией

Литва может выслать российских дипломатических работников также, как это уже сделала Великобритания из-за дела Скрипаля. Об этом заявила президент республики Даля Грибаускайте на встрече лидеров стран Евросоюза в Брюсселе, как сообщает портал Delfi.

Президент Литвы объяснила это поддержкой Великобритании и необходимостью таким образом «ликвидировать российскую разведывательную сеть», что якобы является общеевропейской задачей.

«Эти меры (реагирования Литвы на ситуацию с отравлением Сергея Скрипаля – прим.ред.) могут быть разнообразными, в том числе депортация лиц, которые идентифицированы нами как сотрудники разведки», - заявила Грибаускайте.

Британия выслала 23 российских дипломатов после бездоказательного обвинения Российской Федерации в отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля, которое произошло в Солбсери 4 марта. Бывший разведчик был отравлен, по версии Британии, разработанным в СССР боевым газом.

Моментально проведя «анализ» и не предъявляя никаких данных, британское правительство обвинило Россию, заявило о бойкоте ЧМ-2018 и, по данным СМИ, начало склонять другие европейские страны последовать их примеру. В частности, в Польше уже поддержали британскую инициативу и заявили, что тоже могут выслать российских дипломатов.