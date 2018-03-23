В Сеть выложили финальный трейлер второго «Дэдпула»

В Сети опубликован финальный русскоязычный трейлер фильма «Дэдпул 2». Видео доступно на YouTube-канале 20th Century Fox Russia.

Роль супергероя-наемника, как и в первом фильме, исполнил Райан Рейнольдс, его антагониста сыграл Джош Бролин. Режиссером второй части «Дэдпула» стал Дэвид Лейтч, известный работой над картиной «Джон Уик».

Первая часть картины вышла в прокат в России в 2016 году. Фильм про аморального супергероя с резким юмором полюбился российскому зрителю и собрал почти тридцать миллионов долларов, заслужив высокие оценки пользователей в сети и кинокритиков.