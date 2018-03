Евросовет поддержал обвинения Британии по делу Скрипаля

Глава Евросовета Дональд Туск объявил о решении, принятом на саммите глав государств Евросоюза относительно обвинений в адрес России по делу Скрипаля. Информацию Туск разместил на личной странице в Twitter.

По словам Туска, главы государств ЕС согласились с позицией Великобритании. По их мнению, за покушением на жизнь бывшего офицера ГРУ «с большей долей вероятности» стоит Россия, заявил глава Евросовета, дословно повторив формулировку британского премьеры Терезы Мэй.

