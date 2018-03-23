Евросовет поддержал обвинения Британии по делу Скрипаля

Глава Евросовета Дональд Туск объявил о решении, принятом на саммите глав государств Евросоюза относительно обвинений в адрес России по делу Скрипаля. Информацию Туск разместил на личной странице в Twitter.

По словам Туска, главы государств ЕС согласились с позицией Великобритании. По их мнению, за покушением на жизнь бывшего офицера ГРУ «с большей долей вероятности» стоит Россия, заявил глава Евросовета, дословно повторив формулировку британского премьеры Терезы Мэй.

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation. — Donald Tusk (@eucopresident) 22 марта 2018 г.

Как и британское правительство, Туск не озвучил никаких доказательств или веских доводов в пользу такого решения. Единственный аргумент Евросовета состоит в том, что другого «правдоподобного объяснения» инцидента якобы нет.

«Евросовет соглашается с правительством Великобритании, с большой долей вероятности Россия несет ответственность за атаку в Солсбери, потому что нет другого правдоподобного объяснения», - написал Туск.

Инцидент с отравлением Сергея Скрипаля произошел 4 марта. Всего за пару часов британское правительство «провело анализ» отравляющего вещества и заявило, что оно было произведено в Советском Союзе. На этом основании Британия обвинила Россию в атаке. Затем последовали высылка дипломатов, заявление о бойкоте мундиаля в РФ и активная информация кампания против России.