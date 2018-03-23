Пекин осудил решение Трампа по поводу торговых мер против Китая

Китай осудил действия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, подписавшего меморандум о введении торговых мер против Пекина. Об этом говорится в официальном заявлении посольства КНР в США.

В документе отмечается, что Соединенные Штаты «проигнорировали рациональные призывы» со стороны Пекина и ввели меры, несмотря на взаимовыгодный характер торговых отношений между Пекином и Вашингтоном.

Дипломаты назвали действия Трампа «односторонним протекционистским шагом» и заявили, что выступают против торговых ограничений.

Отмечается, что Китай не хочет вести торговую войну с кем-либо, но в случае необходимости готов применить ответные меры.