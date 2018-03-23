В Турции разбился боевой самолет
Пилот не успел катапультироваться и погиб.
Фото: turkiyehabermerkezi.com
Видео: HaberTube / YouTube
В турецкой провинции Невшехир потерпел крушение боевой истребитель F-16, состоящий на вооружении ВВС Турции. Об этом сообщается на официальном сайте турецкого Генштаба.
Поисково-спасательная операция началась сразу после падения. Спасателям удалось обнаружить место падения истребителя и тело пилота, который не успел катапультироваться из машины и погиб.
На месте крушения продолжают работать экстренные службы. Пилот истребителя выполнял учебно-тренировочный полет, точная причина катастрофы на данный момент неизвестна.