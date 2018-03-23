Объявлены российские цены на безрамочный смартфон Sony Xperia XZ2

Стали известны цены смартфонов компании Sony модели Xperia XZ2 и его уменьшенной версии Xperia XZ2 Compact при продаже на территории России. Об этом сообщает Sony Mobile Communications.

Sony представила эти гаджеты на выставке MWC 2018. Дата продажи смартфонов – 12 апреля, предзаказы для россиян открыты с 22 марта по 5 апреля. XZ2 стоит 59,99 тысячи рублей, а компактная модель обойдется покупателю в 49,99 тысячи рублей.

Sony Xperia XZ2 оснащен 5,7-дюймовым дисплеем с повышенным разрешением. Устройство работает на чипе Qualcomm Snapdragon 845, имеет 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта основной.