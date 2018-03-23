Ученые объяснили живучесть тараканов

Ученые из университета Южного Китая в Гуанчжоу прочитали геном вредителя Periplaneta americana и выяснили, почему он отличается такой живучестью. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications.

Американский таракан, распространенный по всем континентам к мира, относится к наиболее живучим насекомым. Китайские ученые выяснили, что устойчивость американского таракана к ядам и способность есть практически все объясняется очень длинным геномом.

Это насекомое обладает большим количеством белков, участвующих в расщеплении ядов, что делает таракана устойчивым к токсинами. Огромное количество вкусовых рецепторов определяет всеядность американского таракана и позволяет ему эффективно обнаруживать еду.

Геном американского таракана содержит около трех с половиной миллиардов пар оснований, что даже больше, чем у человека. Помимо генов, кодирующих вкусовые рецепторы, насекомое может похвастаться огромным количество генов, которые отвечают за обоняние – их в два раза больше, чем у более распространенного в России рыжего таракана.