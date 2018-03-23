Археологи обнаружили 140 артефактов во время раскопок на Московской набережной

Московские археологи обнаружили более 140 артефактов XVI‐XX веков в ходе работ на Космодамианской набережной. Об этом сообщается на сайте Мосгорнаследия.

«Большинство находок относятся к XVI — началу XX века. Однако в их числе есть и более ранние, например медная монета XV века из Твери. Она могла попасть сюда случайно, еще до заложения некрополя церкви», - говорится в сообщении.

Раскопки проводятся по адресу Космодамианская набережная, дом 22, строения 1 и 1а в рамках охранных работ в связи с предстоящей застройкой. Работы начали еще летом, а с наступлением зимы были поставлены специальные павильоны с обогревом, чтобы не прекращать поиски.

Ученые исследуют границы некрополя снесенной в 1930-е годы церкви Космы и Дамиана в Нижних Садовниках, документально известной с 1625 года. Археологам удалось установить северную границу некрополя и уточнить стратиграфию участка.

Помимо 140 предметов быта и религиозного назначения, были найдены человеческие останки. Позже они будут перезахоронены.