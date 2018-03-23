Владельцы Samsung Galaxy S9+ обнаружили новые проблемы в устройстве
Пользователи мобильных устройств жалуются на чувствительность сенсорных экранов.
Фото: Joan Cros/ ZUMAPRESS/ Globallookpress
Пользователи смартфонов Samsung Galaxy S9+ жалуются в социальных сетях на проблемы в работе мобильных устройств.
По их словам, сенсорные экраны не полностью реагируют на касания пальцев, при нажатии на так называемые «мертвые зоны» невозможно управлять гаджетом.
Специалисты утверждают, что проблема заложена в самом устройстве и не зависит от прошивки или операционной системы.
Компания Samsung пока не комментирует данные сообщения.