Владельцы Samsung Galaxy S9+ обнаружили новые проблемы в устройстве

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy S9+ жалуются в социальных сетях на проблемы в работе мобильных устройств.

По их словам, сенсорные экраны не полностью реагируют на касания пальцев, при нажатии на так называемые «мертвые зоны» невозможно управлять гаджетом.

Специалисты утверждают, что проблема заложена в самом устройстве и не зависит от прошивки или операционной системы.

Компания Samsung пока не комментирует данные сообщения.