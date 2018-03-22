Глава антимонопольной службы Дагестана задержан за взятку

В Следственном комитете РФ рассказали о задержании главы управления Федеральной антимонопольной службы по республике Дагестан Кубасая Кубасаева. Об этом сообщила официальный представитель комитета Светлана Петренко.

Кубасаева подозревают в получении крупной взятки размером в три миллиона рублей. Следователи уверены, что руководитель республиканской антимонопольной службы принял в виде взятки деньги и дорогие предметы имущества, в частности, часы и охотничье ружье. В ответ Кубасаев не препятствовал проведению аукционов на право получения госконтрактов.

«По версии следствия, в период с 2013 по 2015 год он получил от директора ГКУ Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика – застройщика» Шамиля Кадиева взятки в виде денег, иного имущества (швейцарские часы и охотничье ружье) на общую сумму более 3 млн рублей», - говорится в заявлении.

Сейчас Кубасаев задержан, ему уже предъявлено обвинение. Мера пресечения еще не выбрана, однако сторона следствия намерена ходатайствовать о заключении под стражу. Кроме того, следователи проверят возможную причастность задержанного к другим коррупционным делам.