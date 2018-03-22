Британия заявила, что определила вещество, которым отравился Скрипаль

Британские эксперты из военной лаборатории в Портон-Даун сообщили о «положительной идентификации» вещества, «использовавшегося как часть группы "Новичок"».

С таким заявлением выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает РИА Новости.

В четверг она встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном и представила им доклад о расследовании «факта применения на улицах в Солсбери боевого нервно-паралитического вещества производившегося в России типа "Новичок"».

Премьер выразила уверенность, что отравляющее вещество производилось в России.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом А234 четвертого марта в городе Солсбери. Власти Британии обвиняют Россию в причастности к случившемуся. Москва это категорически отрицает.