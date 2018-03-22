В Госдепе назвали «смехотворными» предположения РФ о том, что Скрипаля могла отравить другая страна

В Государственном департаменте США назвали «нелепым и смехотворным» предположение о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль мог быть отравлен другой страной. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель ведомства Хизер Науэрт, передает РИА Новости.

Представитель Госдепа решительно отмела версию, согласно которой Россия не причастна к отравлению Скрипаля, аргументировав это только «смехотворностью и нелепостью». Судя по всему, Науэрт посчитала, что такого «опровержения» будет достаточно.

«Как многим из вас известно, русские сказали, что отравление могло быть произведено другой страной. Это нелепо, это заявление смехотворно», - сказала представитель Госдепа.

Инцидент с отравлением Сергея Скрипаля произошел 4 марта. Всего за пару часов британское правительство «провело анализ» отравляющего вещества и заявило, что оно было произведено в Советском Союзе. На этом основании Британия обвинила Россию в атаке. Затем последовали высылка дипломатов, заявление о бойкоте мундиаля в РФ и активная информация кампания против России. Действия Королевства немедленно нашли горячую поддержку США и других западных стран.