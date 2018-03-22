Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдепе назвали «смехотворными» предположения РФ о том, что Скрипаля могла отравить другая страна

Вадим Синицын
23:21 22.03.2018
Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что Скрипаля могла отравить только Россия, а предположения русских об участии другой страны «нелепы и смехотворны».
Фото: U.S. State Department

В Государственном департаменте США назвали «нелепым и смехотворным» предположение о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль мог быть отравлен другой страной. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель ведомства Хизер Науэрт, передает РИА Новости.

Представитель Госдепа решительно отмела версию, согласно которой Россия не причастна к отравлению Скрипаля, аргументировав это только «смехотворностью и нелепостью». Судя по всему, Науэрт посчитала, что такого «опровержения» будет достаточно.

«Как многим из вас известно, русские сказали, что отравление могло быть произведено другой страной. Это нелепо, это заявление смехотворно», - сказала представитель Госдепа.

Инцидент с отравлением Сергея Скрипаля произошел 4 марта. Всего за пару часов британское правительство «провело анализ» отравляющего вещества и заявило, что оно было произведено в Советском Союзе. На этом основании Британия обвинила Россию в атаке. Затем последовали высылка дипломатов, заявление о бойкоте мундиаля в РФ и активная информация кампания против России. Действия Королевства немедленно нашли горячую поддержку США и других западных стран.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В Кремле и правительстве подтвердили обсуждение темы изменения НДФЛ
Дата22.03.2018, 14:12
В Кремле и правительстве подтвердили обсуждение темы изменения НДФЛ
«Пересвет», «Буревестник», «Посейдон»: определены названия новейших стратегических вооружений
Дата22.03.2018, 20:00
«Пересвет», «Буревестник», «Посейдон»: определены названия новейших стратегических вооружений
Немецкий футболист забил впечатляющий гол «ударом скорпиона»
Дата22.03.2018, 10:05
Немецкий футболист забил впечатляющий гол «ударом скорпиона»
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Дата16.03.2018, 13:39
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Минобороны: показанное новейшее российское оружие - не все, что есть в арсенале
Дата22.03.2018, 19:45
Минобороны: показанное новейшее российское оружие - не все, что есть в арсенале
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
Дата13.03.2018, 12:48
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
22:11 В стране и мире
Видео
Медики рассказали о поражении мозга Скрипаля
19:45 ОПК
Видео
Минобороны: показанное новейшее российское оружие - не все, что есть в арсенале
19:31 В стране и мире
Видео
Экс-сотрудница MI5 объяснила просчет британских спецслужб по «делу Скрипаля»
13:14 В стране и мире
Лед не смогла проломить – эксперт объяснил ситуацию с подлодкой ВМС США в Арктике
11:51 ОПК
Видео
Разработчик раскрыл подробности о самой мощной российской торпеде
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Австралиец собрал точную копию Toyota Camry из 500 тыс. кубиков LEGO
Австралиец собрал точную копию Toyota Camry из 500 тыс. кубиков LEGO
Ад на Земле: открыта тайна «каннибальных пиров» на массивной пентаграмме с карт Google
Ад на Земле: открыта тайна «каннибальных пиров» на массивной пентаграмме с карт Google
Немецкий футболист забил впечатляющий гол «ударом скорпиона» Видео
Немецкий футболист забил впечатляющий гол «ударом скорпиона»
Летчик сумел избежать гибели, запустив двигатель в пикировании Видео
Летчик сумел избежать гибели, запустив двигатель в пикировании
Африку начало разрывать пополам Видео
Африку начало разрывать пополам
На Украине обнаружили 1,5 тонны человеческих останков
На Украине обнаружили 1,5 тонны человеческих останков
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.