Трамп подписал меморандум о торговых мерах против Китая

Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом был подписан меморандум о торговых ограничениях в отношении Китая. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп уверен, что торговля США с Китаем привела к серьезному дефициту американской экономики.

«США имеют торговый дефицит в $800 млрд, из которых $500 млрд приходятся на Китай», – сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что это первая мера из множества.

Также президент Соединенных Штатов, введенные пошлины на импортные китайские товары могут нанести ущерб в размере $60 млрд экономике Китая.