Трамп подписал меморандум о торговых мерах против Китая
Введенные пошлины на импортные китайские товары могут нанести ущерб в размере $60 млрд экономике Китая
Фото: Mike Theiler / CNP / AdMedia / Globallookpress
Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом был подписан меморандум о торговых ограничениях в отношении Китая. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Трамп уверен, что торговля США с Китаем привела к серьезному дефициту американской экономики.
«США имеют торговый дефицит в $800 млрд, из которых $500 млрд приходятся на Китай», – сказал Трамп.
Американский лидер подчеркнул, что это первая мера из множества.
Также президент Соединенных Штатов, введенные пошлины на импортные китайские товары могут нанести ущерб в размере $60 млрд экономике Китая.