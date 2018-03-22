Минобороны РФ сообщило о росте числа вернувшихся в свои дома мирных жителей Сирии

Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной обстановки в Сирии.

Обстановка в стране продолжает стабилизироваться, однако в ряде районов еще отмечаются отдельные нарушения режима прекращения боевых действий. Совместным российско-иранско-турецким Координационным центром в течение суток отмечены нарушения в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс, Джамаск и Деръа.

Обстановка в Восточной Гуте стабилизируется. В населенные пункты, освобожденные от боевиков, возвращаются мирные жители. Среди них и те, кто выходил по гуманитарным коридорам 3-4 дня назад. Так, в свои дома в населенных пунктах Кафер-Батна и Сакба вернулось 6,5 тысяч человек, которым оказана необходимая гуманитарная помощь офицерами российского Центра по примирению.

Несмотря на общую нормализацию обстановки, обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов продолжаются. Так, за прошедшие сутки минометному обстрелу был подвергнут столичный квартал Аббасин. Боевики выпустили 3 мины. Есть разрушения, жертв среди населения нет.

Гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается. Под контролем Центра по примирению введена в действие двадцать четвертая «гуманитарная пауза».

По предоставленным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты продолжает выходить мирное население.Через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухаям Аль-Вафедин вышло за день 7128 человек. Всего с 28 февраля через этот коридор вышло 15131 человек. Всего с начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено 94 831 человек.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медпомощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Центр по примирению обеспечил безопасное и беспрепятственное прохождение совместного трансграничного гуманитарного конвоя ООН, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в населенный пункт Эль-Джизе провинции Деръа. Жителям переданы продукты питания, хозяйственные принадлежности и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил 130 тонн.Оказана гуманитарная помощь жителям населенного пункта Абу-Абде провинции Алеппо. Людям выдан свежий хлеб общим весом одна тонна. Жителям населенного пункта Хшам провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 112 жителям Сирии, в том числе 53 детям.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулось 14 человек, в провинции Хомс – 63 человека, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 662 человека.