Медики рассказали о поражении мозга Скрипаля

Нервно-паралитическое вещество «Новичок» могло серьезно повредить умственные способности бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом, ссылаясь на показания врачей, сообщили в британском суде, передает информационное агентство Reuters.

Ранее образец крови Скрипаля был отправлен на судмедэкспертизу по разрешению суда.

«Точные последствия воздействия (отравляющего вещества – прим.ред.) на здоровье пострадавших пока неизвестны. Результаты медицинских анализов показывают, что их умственные способности могут пострадать, однако пока непонятно, в какой степени», - сообщил судья.

Врачи отмечают, что, вернувшись в сознание, пациенты скорее всего частично потеряют память, что негативно повлияет на их умственные способности.

Напомним, в Великобритании вместе с экс-полковником ГРУ отравили и его дочь.