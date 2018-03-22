Трамп заявил, что готов дать показания по «российскому делу»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил готовность дать показания специальному прокурору Роберту Мюллеру по делу о «российском вмешательстве» в выборы США.

«Да, я бы хотел», – сказал американский лидер, отвечая на вопрос о возможности допроса, сообщает The Hill.

При этом в четверг, 22 марта, подал в отставку ведущий адвокат президента США по «российскому делу» Джон Дауд. Об этом сообщило издание The New York Times, ссылаясь на источники. Отмечается, что он ушел от Трампа по прошествии нескольких дней после того, как американский президент призвал прекратить расследование «о связях с Россией».

Расследование вменяемого РФ «о вмешательстве в выборы президента США», а также предполагаемых связей Трампа с Российской Федерацией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, проводится независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса Соединенных Штатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинения во вмешательстве в выборы называл «абсолютно голословными».