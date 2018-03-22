Разработчики Instagram изменили алгоритм показов постов в ленте

Социальная сеть Instagram изменит подход к показу публикаций в новостной ленте. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Сообщается, что нововведение поможет пользователям видеть наиболее актуальный контент.

«Сегодня мы запустили тест кнопки "Новые посты", которая позволит вам самостоятельно решать, в какой момент вы хотите обновить ленту», – сказано в блоге.

В тексте сообщения также сказано, что если нажать на эту кнопку, то пользователь попадет на последний опубликованный контент вверху ленты, если не кликнуть по ней, то продолжит смотреть посты, которые появились на момент начала просмотра ленты.

В Instagram выразили надежду, что новый подход порадует пользователей социальной сети.

Кроме того, разработчики решили внести еще одно изменение, по которому недавно опубликованные посты будут показываться выше. По их словам, это сделано для того, чтобы лента новостей пользователей оставалась всегда актуальной, и они «не упустили моменты, которые дороги».