Латвия запретила во всех школах обучение на русском языке

Российским школьникам, проживающим в Латвии, предстоит учиться исключительно на государственном языке.

Сейм Латвии проголосовал за отмену обучения на русском.

За принятие реформы проголосовали 58 депутатов, против – 18. Для вступления в силу закон осталось подписать президенту.

Чтобы школьникам было легче влиться в процесс, реформа будет внедрена постепенно. Так, в начальных классах 50% предметов будут преподаваться на русском. С 7-го по 9-й – 20%, а в 10-х – 12-х классах школьникам уже полностью предстоит обучаться на латышском.

Предполагается, что на подобную учебную модель образовательные учреждения полностью перейдут к 2020 году. Постепенно реализовывать реформу начнут уже со следующего учебного года.

Тем не менее, такие школьные предметы, как русский язык, русская литература, а также предметы, связанные с культурой и историей продолжат преподаваться на родном языке.

Подобное решение вызвало волну негодования у русскоязычных жителей Латвии. Ее противники уже проверили несколько массовых митингов.