В Минфине заявили, что не получали предложений по повышению НДФЛ

Министерство финансов России не получал предложений по повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщил заместитель главы Минфина Владимир Колычев.

«Таких предложений не поступало. У Минфина таких предложений нет», – заявил он, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что правительство России обсуждает возможное повышение НДФЛ.

Ранее издание «Ведомости», ссылаясь на свои источники сообщило, что вопрос о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% (с введением необлагаемого минимума) был поднят на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева. Как заявил один из собеседников газеты, решение окончательно не было принято, другого же источник заявил «консенсус достигнут».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что обсуждение этого вопроса продолжается, «каких-либо решений в этом контексте не принималось».

Как заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович, предложения по налоговой политике на ближайшие годы обсуждаются давно. Также рассматривалась версия небольшого увеличения подоходного налога с одновременным увеличением необлагаемого минимума (минимальный доход, который не облагается налогом). Правительство при этом выступает против введения прогрессивной шкалы НДФЛ, отметил Дворкович.

Также он отметил, что налоги не должны быть избыточными, чтобы не создавать мотивацию для уклонения от них или ухода в другие юрисдикции, однако не видит ничего страшного в повышении НДФЛ до 15% потому, как дополнительные 2%, например, могут пойти на здравоохранение.