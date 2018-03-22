Савченко – «знамя новой Украины» или как Порошенко повторяет путь Януковича

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в социальной сети Twitter задержание депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко.

«Порошенко повторяет путь Януковича: тот посадил Тимошенко, этот готовится посадить Савченко. "Знамя новой Украины" рискует оказаться в тюрьме», – написал Пушков.

Сегодня, 22 марта, Рада сняла неприкосновенность с Савченко и разрешила ее арест. Депутат была задержана прямо в здании парламента по подозрению в подготовке госпереворота и терактов.

Ранее Порошенко выступил с благодарностью в адрес СБУ и Генпрокуратуры после задержания Савченко.