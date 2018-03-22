Захарову удивило отсутствие реакции ЕС на арест Савченко

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание депутата Верховной Рады Надежды Савченко, которая подозревается в подготовке государственного переворота и теракта.

Ранее в пресс-службе бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) сообщили о том, что они следят за развитием событий, однако никак не комментировать ситуацию в организации не собираются.

«А ЕС? ПАСЕ? СПЧ? Видимо, еще и следить не начали. Главное, чтобы когда они перестанут «следить» за ситуацией и осознают, что их кумир задержана, они не перепутали МИД Украины с МИДом России и не прислали нам ноту протеста», - заявила она в своем Facebook.

Она напомнила западным СМИ про популярный флешмоб, запущенный в социальных сетях под хештегом #freesavchenko, получивший широкое распространение, когда нардеп сидела в российской тюрьме.

«Думаете, не пригодится?» - добавила Захарова.

Напомним, Верховная Рада сняла неприкосновенность с нардепа Надежды Савченко и разрешила ее арест. После этого Савченко была задержана по обвинению в подготовке госпереворота и терактов.