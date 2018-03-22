Мэй убежала после вопроса корреспондента «Звезды» о доказательствах против РФ по «делу Скрипаля»

Премьер-министр Британии Тереза Мэй проигнорировала вопрос корреспондента «Звезды» Ольги Бородневой о том, есть ли у Лондона доказательства причастности России к «делу Скрипаля». По прибытии на саммит ЕС, который начинается в четверг, 22 марта, в штаб-квартире Евросоюза, она снова изложила позицию Британии по этому вопросу, возложив ответственность на Россию.

«Есть ли у вас какие-то доказательства, что Россия в этом виновата?» – спросила корреспондент «Звезды» премьер-министра Британии.

В ответ на этого Мэй быстро удалилась, оставив вопрос без ответа.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением в британском Солсбери четвертого марта. Лондону потребовалось всего несколько часов, чтобы «провести анализ» отравляющего вещества, выяснить, что оно было якобы произведено в СССР, и на этом основании обвинить в атаке Российскую Федерацию. Причастность к отравлению Скрипаля и его дочери в Москве категорически отвергают.